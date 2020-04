Con questo comunicato vogliamo far conoscere alla cittadinanza, agli organi di informazione e all’amministrazione comunale, la nascita del gruppo “Partite iva” di Brindisi.

Questa emergenza sanitaria, causata dal covid19 su scala mondiale, sta mettendo tutti a dura prova, molti non sono più tra noi e, come se non bastasse, oltre alle vite spezzate e alle famiglie distrutte dal virus, ora dobbiamo temere per il futuro della nostra Economia, per le nostre AZIENDE, frutto di anni di duro lavoro e sacrificio.

Per 11 settimane abbiamo atteso in silenzio nella speranza di non essere NUOVAMENTE ABBANDONATI, abbiamo sperato nella vicinanza degli organi governativi , della Regione e del Comune, i quali però si sono mostrati assenti e in alcun modo pronti a controllare e contrastare l’ emergenza.

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2020 siamo stati OBBLIGATI ad abbassare le serrande delle nostre attività così come ci è stato IMPOSTO DAL GOVERNO.

Siamo stati ben orgogliosi di contribuire positivamente alla salvaguardia della nostra salute, di quella delle nostre famiglie, dei dipendenti, dei clienti ma soprattutto delle fasce più deboli, tutto questo per amore della nostra comunità.

Oggi senza aiuti, senza progetti, senza un piano di rilancio che possa riguardare tutte le attività produttive del territorio brindisino non siamo in grando di dire se MAI le rialzeremo.

Come potremo far fronte a tutti gli impegni presi prima del COVID 19? Soprattutto, con il virus ancora in circolazione e tutte le limitazioni, come faremo a mantenere tutta la FORZA LAVORO ?

Le aziende nascono per per creare economia e posti di lavoro, non per licenziare men che meno per fallire.

Anche se appartenenti a più settori oggi più che mai siamo pronti ad unirci sotto un’ unica bandiera, quella di coloro abituati a lavorare anche 24 h su 24 a non dormire accettando il rischio d’impresa, a fallire per incapacità gestionale personale, non a causa di un’ EMERGENZA.

Non rimarremo inermi a guardare svanire i nostri sogni.

Chiediamo un incontro, anche in video collegamento, con il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco, Riccardo Rossi e l’assessore alle attività produttive, Oreste Pinto. Non vogliamo aiuti personali ma STRUMENTI per ripartire.

Abbiamo delle proposte e vogliamo essere ascoltati.

Unendoci idealmente alle manifestazioni che si terranno a Firenze e Bari , anche noi partite iva di Brindisi rialzeremo le saracinesche per un’ ora e poi consegneremo le chiavi delle nostre attività al sindaco.

Nella speranza di un gentile riscontro.

#vogliamounfuturo#

I portavoce Francesca e Stefano Scatigno

Seguono tutti i nomi delle attività

-centro estetico Non ti scordar di te

-Glamour Di Annamaria stabile

-beauty & Care centro estetico

-Centro estetico IlestetiK

-SF Estetica e capelli

-SF casale

-Maison esthetique

-Bluette di Erika Simmini

-Cariti beauty saloon

-Centro estetico La crisalide

-Centro estetico Un soffio di bellezza

-Diabasi Massaggi Professionali

-estetica charme

-Bf estetica di Monica bianco

-Diamoci delle arie

-un tocco di stile

-Mary parrucchieri

– Cristyle look maker

-vanto parrucchieri

-Marangio Giovanna parrucchieri

-Capricci di donna

-crazy hair parrucchieri

-Smoovy look by Mariangela

-A.M.G acconciatura donna

-Patrizia parrucchiera

-Stefania Cuppone parrucchieri

-Laura Marangon

-il fascino delle donne

-Ramona Coppola parrucchieri

-Charme parrucchieri

-Nadia semeraro hair style

-IMAGE di Giuseppe D’Agnano

-Diego Sciurti beauty style

-Ad Studio donna

-Antonio bono

-Modhair by Sandro

-professional hair studio

-Mino Ciraci barbiere

-new look hair studio Antonio Esposito

-Chic Brindisi

-Maurizio Chionna

-Antonio saponaro

-Tony Russo

-Saponaro Cosimo

-petrachi Giuseppe

-Hair fashion di marco santese

-Cosimino Marzio Parrucchiere

-Dante barber di Dante simmini

-Modhair by Sandro Barber

-Parrucchiere uomo GIUSEPPE toscano

-Parrucchiere per Uomo di Mela Giuseppe

-Dino parrucchiere per uomo

-Filomena Davide Barber shop

-Braceria Semeraro

-pizzeria che bontà

-Pizzeria cokikó

-Pizzeria boomerang

-Pizzeria lo Stuzzicone

-Pizzeria la diavola

-El Pica pollo di Maurizio cantata

-Il panino dei DESIDERI

-Di tutto un panino

-KM.0 street food

-pizzeria bella Napoli

-big palestra

-Battista universal Sporting

-Asd dream oriental& fitness

-ASD Giada

-A.S.D. DANCING STARS

-Grupo relampagos

-0831 srl

-caffè MONIK

-bar Mary

-caffetteria glamour

-caffè Gordon s’

-Divine tentazioni bar pasticceria gelateria

-BAR GINO

-Bar-pasticceria Red&white

-Bar-pasticceria la nuova capannina

-Old dream cafe’ di Mazzotta Angela

-Bar Pizzeria del corso

-Ditt Palma Teresa bar salus.

-Bar pasticceria Blue moon

-lavanderia Laundrysystem SRLS

-lavanderia IL PROFUMO DEL PULITO

-Cellular service

-Service Express di Antonio pampo

-Prospettive web

-De matteis Teodoro

-“anche Noi siamo il Popolo, anche Noi siamo P”.

-Pigna Flores srls

-Ranieri Cinzia

-Ferruccio Palazzo

-Danilo Ingrosso domus Immobiliare

-Precious home designer

-Tabaccheria Bavetta

-CAR autodemolizione

-Auto tua on line Srls

-scuola guida Bascia’

-Rialbus di Luigi Allegrini

-Francioso di Sportelli Sabina

-Tessilcasa sas di Sportelli

-Anonimo abbigliamento

-Il magico mondo dei bimbi

-Paola e Rosa Intimo, biancheriacasa e tendaggi.

-Mary poppins Abbigliamento bambini

-Times Square abbigliamento

-Nonna ‘Osetta Baby Boutique

-Pet ShopTolettaura di Esposito SONIA

-Il regno degli animali

-Brinflora Giustizieri

-La cattolica di genco domenico

-Blu garden

-Lilly fiori e piante

-Donna di fiori di rizzo Ilaria

-Onoranze funebri Gianluca Fiorini

-Fiori per strada di caló luana

-Azienda agricola Giusy Cuppone

-Punto carta

-Sasva srl

-Baby Pharma

-Dino Matera fotografia

-Balestra Gioielli Brindisi

-SWEET & LOVE S.r.l via Appia 205

-Nicoletta Magrì Ditta individuale