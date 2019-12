Apre a Brindisi, in via San Giovanni al Sepolcro n. 19, “L’HOSPITALE DEL TURISTA”, una location in cui la storia, la cultura e la tradizione si fondono, per dare vita ad una attività cittadina unica ed esemplare nel suo genere.

Una rivendita di souvenir, di prodotti tipici della nostra Terra e servizi accessori per il Turismo, che mira a dare lustro e giusta visibilità a quelli che sono i simboli, i sapori e le peculiarità della nostra identità.

La scelta del nome nasce da un profondo e attento studio delle numerose testimonianze che, nel tempo, si sono tramandate fino a noi e che certificano che il Tempio di San Giovanni al Sepolcro, è stato un crocevia di importanti eventi storici, testimoniate, in particolare, da alcune Bolle Papali, che confermano, in maniera chiara ed univoca che il Tempio, per secoli, è stato di proprietà dell’ Ordine dei Canonici Regolari del Santo Sepolcro e, secondo alcune fonti, il suddetto Ordine ebbe in Brindisi un “HOSPITALE” voluto per accogliere i Cavalieri ed i Pellegrini che si recavano o tornavano dalla Terrasanta.

Un “posto” quindi dove poter trovare ospitalità per riposare in tranquillità, alla fine di un lungo cammino e aver visitato la città.

Lo Staff dell’Hospitale del Turista