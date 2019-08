Terzo ed ultimo appuntamento con il cisternino street art patrocinato dal comune di Cisternino organizzato dall’associazione Smile con la direzione artistica di Manuel Manfuso che ormai è una garanzia di qualità e divertimento.

Con questa tappa si chiude la stagione estiva senza rinunciare all’arte, al divertimento, ma anche al buon gusto (non perdetevi il ricco street food in piazza Marconi tra caciocavallo impiccato, prodotti calabresi, carne e ancora tette delle monache crepes zucchero filato e cannuoli) e al mercatino dell’artigianato corso Umberto.

Si comincia venerdì 30 settembre in piazza Garibaldi con “Dely De Marzo fire show” (alle 21 e alle 22.30) con il suo spettacolo intrigante e grottesco di mangiafuoco che lascerà tutti a bocca aperta, per poi spostarci in corso Umberto alle 21.30 (seconda performance alle 23.00 circa) per sognare e tornare bambini con lo spettacolo di bolle di “Fiocchettina” che svelerà anche qualche segreto per avere delle bolle perfette ed infine in piazza dell’orologio (alle 22.00 e alle 23.30) lo spettacolo dal titolo ” Quasi musicale” il clown-fantasista che fonde giocoleria ed equilibrismo a gags musicali paragonato più volte dal pubblico al grande Buster Keaton.

Sabato 31 agosto alle ore 21.00 in piazza Garibaldi (seconda performance alle 22.30) sarà il turno dei FI.E.S.T.A., degli artisti che direttamente dal Messico vi lasceranno a bocca aperta per le loro incredibili tecniche circensi e la loro cultura messicana, con i suoi lati divertenti, oscuri, onirici, comici; alle 21.30 in corso Umberto (secondo spettacolo alle 23.00) “action painting” dove teatro danza e pittura espressionista si fondono per creare coreografie e creazione grafica in contemporanea, infine in piazza dell’orologio spettacolo di “calcio freestyle” dove il pallone da calcio è il protagonista di palleggi acrobatici fondendo lo sport con l’arte invitando anche il pubblico a provare.

Ultima serata, domenica 1 settembre, con lo spettacolo “Retrò circus show” in piazza garibaldi (ore 21.00 e 22.30): un clown scapigliato d’altri tempi che intratterrà il pubblico oltre che con numeri del circo classico, anche con gag comiche e coinvolgendo il pubblico che proverà in prima persona i numeri.

A seguire, in corso Umberto alle 21.30 e alle 23.00, le “favole altoparlanti” una cantastorie su trampoli che a ritmo di valzer leggerà delle storie e sceglierà tra il pubblico gli interpreti e, infine, in piazza dell’orologio alle ore 22.00 (e a seguire alle 23.30) potrete osservare, accarezzare se avete fegato e cambiare la foto profilo facendovi una foto con i serpenti e il loro incantatore che sarà lì a vostra completa disposizione.

Se avete già partecipato alle edizioni precedenti, non mancate perché troverete nuove esibizioni e se invece ve lo siete persi non perdete quest’ultima occasione.

Vi aspettiamo!

30-31 agosto, 1 settembre 2019 start ore 21.00

Cisternino

INGRESSO GRATUITO