Un neonato di appena 4 mesi è risultato positivo al covid-19 ed è ricoverato nell’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi.

Il piccolo era ricoverato nel reparto di Pediatria per un altra patologia.

Dopo aver presentato alcuni sintomi del Covid-19 è stato sottoposto a tampone.

Una volta ricevuto l’esito positivo è stato posto in isolamento con la mamma in un reparto Covid dove è controllato dai sanitari del reparto di pediatria dove già da tempo i bambini vengono ricoverati in stanze singole proprio per evitare eventuali contagi.

Si sta cercando di ricostruire i contatti per cercare di capire come avrebbe contratto la malattia.