La pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’assegnazione di alloggi popolari rappresenta una svolta importante per fronteggiare le situazioni di grave disagio di nostri concittadini dovuto all’emergenza abitativa. Questa Amministrazione comunale ha promosso, sin dal giorno del proprio insediamento, una lotta incessante al becero clientelismo che per anni ha caratterizzato le politiche abitative e che ha accresciuto il sentimento di sfiducia nelle Istituzioni.

Regole chiare e trasparenti nell’assegnazione degli alloggi popolari, significa ripristino della legalità e tutela per tutti coloro che, negli ultimi anni, hanno visto calpestati i loro diritti.

Siamo consapevoli che l’emergenza abitativa non sia stata risolta con la pubblicazione della graduatoria, ma siamo certi che la sinergia tra tutte le Istituzioni cittadine, che compongono la cabina di regia insediata presso la Prefettura di Brindisi, avrà uno strumento in più su cui basare tutte le iniziative future.

Un segnale inequivocabile per tutti coloro che hanno approfittato e strumentalizzato, per fini affatto nobili, le esigenze e le debolezze di cittadini bisognosi di attenzione o in situazioni di difficoltà.

E’ evidente che dopo la rivoluzione attuata da questa amministrazione comunale nel settore Patrimonio e Casa mediante una scelta politica di discontinuità nel metodo e in termini di risorse umane, l’approccio sia nettamente cambiato a favore delle regole e della legalità.

Il prossimo passo, altrettanto fondamentale, sarà quello di consentire di sottoscrivere un regolare contratto a coloro i quali, pur avendone diritto, per incomprensibili scelte del passato, non ne hanno avuto la possibilità.

La storia sta cambiando anche attraverso queste scelte di apparente normale amministrazione che, in questi ultimi anni, a Brindisi si è evitato di prendere per scarsa sensibilità ed inefficienza o per la scelta intenzionale di “coniugare” il disagio di cittadini bisognosi al proprio tornaconto elettorale per soddisfare la sete di potere.

Le forze politiche di maggioranza al Comune di Brindisi

Partito Democratico

Brindisi Bene Comune

Impegno per Brindisi

Italia Viva

Ora Tocca a Noi

Sinistra Italiana Brindisi

Mdp Articolo 1