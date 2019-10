“Nuove accessioni sull’araldica di Santa Maria del Casale” è il tema del LXI Colloquio di studi e ricerca storica programmato per Mercoledì 23 ottobre 2019, alle ore 18.00, presso la History Digital Library (Casa del Turista, lungomare Regina Margherita, 44, Brindisi)

Marcello Semeraro, studioso di araldica e sigillografia medievali, proporrà nuove e inedite identificazioni di alcuni stemmi presenti in Santa Maria del Casale, pertinenti, a detta dell’autore, a Goffredo I di Charny – ritenuto il primo possessore della Sindone di Torino – e ai cavalieri che lo accompagnarono in occasione della crociata di Smirne. Ne discuterà con Giuseppe Maddalena Capiferro, che alle questioni araldiche ha dedicato numerosi e approfonditi studi.

Santa Maria del Casale, nella sua committenza e nella sua realizzazione, riverbera il ruolo della città e dei porti di Brindisi, luogo in cui s’intersecano le relazioni, culturali, politiche, economiche euromediterranee. Non casualmente Brindisi è parte di itinerari culturali, di rilevanza europea quali Rotta dei Fenici, Cammino materano, Francigena del Sud. Per itinerario culturale del Consiglio d’Europa si intende “un percorso che attraversa uno o più Paesi o Regioni, e che si organizza attorno a temi di interesse storico, artistico o sociale europeo, sia in ragione del tracciato geografico dell’itinerario, sia in funzione del suo contenuto e del suo significato”. Santa Maria del Casale evidenzia il ruolo di una città in cui mondi e luoghi del mondo si sono incontrati producendo sintesi in cui alla critica delle armi si sono sostituite le armi della critica.

Programma

Indirizzi di saluto

S.E. Dr. Umberto Guidato

Prefetto di Brindisi

Ing. Riccardo Rossi

Sindaco di Brindisi

Prof. Raffaella Argentieri

Presidente Fondazione “Tonino Di Giulio”, Brindisi

Interventi

Marcello Semeraro

Ricercatore

Giuseppe Maddalena Capiferro

Società di Storia Patria per la Puglia

Coordina e introduce i lavori

Antonio Mario Caputo

Società di Storia Patria per la Puglia

Organizzazione

Comune di Brindisi

Società di Storia Patria per la Puglia. Sezione di Brindisi

Fondazione Tonino Di Giulio

History Digital Library

Col solidale apporto

In_Chiostri

Coordinamento scientifico

Società di Storia Patria per la Puglia. Sezione di Brindisi

Segreteria organizzativa

History Digital Library