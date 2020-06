Michele Cobuzzi, chef trentenne foggiano con un curriculum di altissimo valore, si racconta in diretta Instagram sul blog Vieni a viaggiare in Puglia

“Michele, trent’anni: “Ora vi racconto perché amo la Puglia” questo il titolo della puntata odierna di caffé-diretta sul canale Instagram di Vieni a viaggiare in Puglia, blog di promozione territoriale dedicato a raccontare le storie delle eccellenze pugliesi. Proprio come chef Michele Cobuzzi, invitato al caffè questo pomeriggio, ore 16.30.

Michele Cobuzzi, chef foggiano con 15 anni di esperienze sulle spalle.

Un curriculum da “wow” a soli trent’anni: Ristorante Bracali (2 stelle Michelin), “Contrada” di Gordon Ramsay guidato dallo chef Nello Cassese, “Il luogo di Aimo e Nadia” degli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani (una stella Michelin) e l’”Enoteca Pinchiorri” a Firenze (3 stelle Michelin).

E ora, dopo gli ultimi due anni come Executive Chef per “Olio, Cucina Fresca” a Milano, lo incontriamo in Puglia. Anzi in @vieni_a_viaggiare_in_puglia

E con l’occasione lo chef presenta una sorpresa riguardante il suo futuro prossimo lavorativo, e le Puglia ne sarà orgogliosa e non solo.

Si svelerà tutto questo pomeriggio.

Conduce la giornalista Carmen Vesco, direttore editoriale

Inoltre, sono ripresi gli appuntamenti in tour live del blog, nelle ultime due settimane il focus è stato “Tra birre e mar Jonio” alla scoperta dei birrifici artigianali nella terra del Primitivo, perché il Tarantino non è solo vino. Tanti contributi su degustazioni, etichette, e viaggi nella natura, su www.vieniaviaggiareinpuglia.it e sui canali social Facebook, Instagram, e Youtube di Vieni a viaggiare in Puglia.

