I Carabinieri della Stazione di Cellino San Marco hanno denunciato in stato di libertà un 25enne del luogo, per oltraggio a pubblico ufficiale. In particolare, il giovane, nella mattinata di ieri, in transito in una piazza del centro abitato con un’autovettura, dopo aver abbassato il finestrino, si è rivolto ai militari operanti intenti al controllo della circolazione stradale di un altro automobilista e, in presenza di più persone, ha offeso l’onore e il prestigio dei Carabinieri intenti a compiere un atto d’ufficio, nell’esercizio delle loro funzioni, proferendo frasi offensive.