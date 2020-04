L’Amministrazione Comunale di San Michele Salentino ha accolto la proposta della Comunità educativa “Terra Mia” di San Vito dei Normanni, operativa da un anno e coordinata dal dott. Giuseppe Vitale che oggi, sabato 11 aprile, realizzerà a San Michele Salentino l’iniziativa del “Panzerotto Solidale”, ovvero la consegna a famiglie bisognose del Comune, di panzerotti artigianali preparati dal personale con l’aiuto dei ragazzi ospiti della Comunità.

“L’idea – spiega Giuseppe Vitale – è quella di poter portare un po’ di allegria nelle famiglie più colpite da questa situazione, e il panzerotto, il convivio della cena da sempre fa casa e fa allegria. I nostri ragazzi, con l’ausilio dei nostri bravi operatori, ormai son diventati esperti in questa ‘arte fritta’ sfruttando proprio questo periodo vuoto che stiamo vivendo e la ricetta dei panzerotti che stiamo sviluppando nella nostra comunità è una ricetta trentennale che ci è stata gelosamente consegnata dal padre di uno dei nostri ospiti che ha lavorato tanti anni in una rosticceria a Bari. Grazie all’avvallo dell’esperienza condivisa da questo papà, abbiamo iniziato a sperimentare questa arte antica, mantenendo intatta la tradizione famigliare che ci è stata consegnata.”

“I nostri ospiti hanno accolto il progetto con tantissimo entusiasmo – continua il coordinatore – tanto che crediamo che questa nostra iniziativa serva soprattutto più a loro che alle famiglie che ne beneficeranno. I ragazzi, infatti, hanno dimostrato grande interesse per la gastronomia, ma soprattutto ai fini benefici, per loro tornare a sentirsi utili e essere impegnati per una così importante iniziativa è valvola di sfogo e di benessere psicofisico.”

L’iniziativa lodevole è stata accolta con entusiasmo dall’Amministrazione Comunale, apprezzata in modo particolare dall’assessora alla Gentilezza, Tiziana Barletta, che la porterà all’attenzione della Rete nazionale Assessori alla Gentilezza e dal sindaco Giovanni Allegrini: “L’incontro fra istituzione e volontariato incoraggia a sentirci una Comunità aperta e l’iniziativa dei ragazzi di “Terra Mia” è una grande dimostrazione di sensibilità e partecipazione nei confronti di tante Famiglie, in modo particolare anziani e bambini, che stanno subendo maggiormente le conseguenze psicologiche e sociali di questa pandemia. Grazie di cuore a questi ragazzi che ci danno lo stimolo a continuare ad impegnarci in questi giorni difficili”.

Hanno contribuito alla realizzazione del progetto il Comune di San Michele Salentino e il Supermercato Carrefour di Latiano nella persona del vice-Presidente della cooperativa, Lorenzo Resta, che hanno provveduto a fornire gli ingredienti della ricetta.

In accordo con l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di San Michele saranno individuate le famiglie in difficoltà, dove sono presenti, soprattutto, bambini o anziani soli. Le consegne saranno effettuate intorno alle ore 19.00 alle diverse famiglie designate.

“Certamente – conclude Giuseppe Vitale – seguiranno altre iniziative analoghe che saranno sviluppate dai nostri ragazzi in beneficio della collettività, non dimenticando il nostro e il loro impegno solidale nell’interesse di tutti.”