Nella prima stazione del 4 marzo 2020 – unica per l’emergenza della pandemia – la pagina biblica, scelta fra i testi di approfondimento proposti a livello diocesano, è stata Gv 20,19-31 (l’incredulità di Tommaso e l’invio degli apostoli nel mondo) ma si voleva anche rendere grazie al Signore per il 50° anniversario di episcopato di mons. Settimio Todisco, figlio della Chiesa locale, chiamato a guidarla come vescovo dal luglio 1975 all’aprile 2000, dopo essere stato Vescovo di Molfetta dal 1970. La lectio della pagina evangelica è stata affidata al prof. Luca De Feo, che l’aveva curata per il sussidio pastorale diocesano (ARCIDIOCESI DI BRINDISI-OSTUNI, La Chiesa grembo dello Spirito che genera alla vita i figli, LCLAB, Brindisi, 2019). Nella Stazione Quaresimale il prof. De Feo ha ripreso tale lettura mettendola in dialogo con scritti di mons. Todisco che aiutassero a comprenderla nell’oggi della Chiesa.

La sua riflessione viene offerta in questa pubblicazione unita ad una breve biografia di mons. Todisco e alla rilettura che lo stesso arcivescovo faceva della propria esperienza pastorale in un discorso ai sacerdoti in occasione del 25° di episcopato e in un intervista concessa ad Angelo Sconosciuto in occasione del 50° di sacerdozio.