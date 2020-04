In occasione della ricorrenza della Santa Pasqua il Presidente della Cooperativa Sociale Oltre l’Orizzonte Ing. Giacomo Intiglietta, unitamente a tutti gli operatori , vuole porgere ai ragazzi del Centro Diurno, alle loro famiglie, ai volontari, gli auguri di una serena e Santa Pasqua di resurrezione.

Giungano i nostri auguri ai Sanitari medici e infermieri e oss degli ospedali oltre che operatori del 118, alle Associazioni come Croce Rossa e Protezione Civile che in questi giorni complessi non fanno mancare il loro fondamentale supporto.

Desideriamo porgere virtualmente i nostri auguri alle forze dell’ordine che nonostante le festività effettuano controlli per il rispetto delle ordinanze a tutela della salute dei cittadini.

Come ogni anno , la Cooperativa Oltre l’Orizzonte promuove nel territorio la vendita delle Colombe Solidali, ma quest’anno Il Direttivo, nonostante le difficoltà economiche che la Cooperativa sta affrontando, ha voluto donare delle Colombe agli utenti del Centro Diurno Oltre l’Orizzonte, al Bambini ricoverati nel Reparto di Pediatria, al Personale Medico Infermieristico dell’Ospedale Perrino di Brindisi , alla Croce Rossa e alla Protezione Civile quest’ultima ha donato dei Dispositivi di Protezione ai Nostri Operatori, per manifestare il nostro simbolico ringraziamento e supporto per tutto il lavoro che stanno svolgendo.

Un ringraziamento va a tutti i cittadini che con un piccolo gesto non si sono scordati di noi e hanno continuato a sostenerci con l’acquisto delle Colombe Solidali e ad una coppia che è voluto rimanere nell’anonimato e ha acquistato delle Colombe solidali da destinare alle Forze di Polizia e ai Vigili del Fuoco.

Mai come in questo momento così difficile “tenersi per mano virtualmente” è fondamentale anche attraverso i piccoli gesti e personalmente ringrazio i miei collaboratori che in questi giorni hanno lavorato con grande entusiasmo e responsabilità, superando le paure , offrendo supporto domiciliare e consegnando le nostre Colombe Solidali a Domicilio in tutta la città.

Nonostante l’attività del Centro Diurno sia stata sospesa dal 12 Marzo , non abbiamo abbandonato i nostri utenti e le nostre famiglie offrendo prestazioni a distanza e attività di sostegno domiciliare.

Rimaniamo a disposizione, tenendoci pronti ad accogliere segnalazioni e domande o propositivi nel lanciare iniziative on-line tipo ad esempio in occasione della Pasqua e nei giorni successivi a offrire supporto psicologico e sociale a tutte le persone che si trovano in difficoltà.

Le Nostre attività sono in continua rimodulazione , e nel rispetto delle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, e delle note del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Serena Pasqua anche agli organi di informazione tutti che dall’ inizio della pandemia a tutt’oggi con grande sacrificio ci tengono informati sull’evoluzione della pandemia in tempi celeri e sulle misure man mano adottate.

Il significativo dono fatto dalla Cooperativa Sociale ” Oltre l’Orizzonte” di Brindisi ai volontari della Protezione Civile di Brindisi impegnati nell’emergenza, soci dell’associazione Ricetrasmissioni C.B. Brindisi facente parte del coordinamento comunale, arricchisce e rafforza lo spirito del volontariato al servizio della comunità intera.

Auguri di pace e amore da parte di tutti i volontari.

BUONA PASQUA !

Si unisce al ringraziamento il comandante della Polizia Locale, nonché dirigente e responsabile del settore Protezione Civile, dott. Antonio Orefice.

Il coordinatore dei volontari del C.O.C. di Brindisi

Michele Sardano