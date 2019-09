Omicidio al Rione Perrino di Brindisi.

Erano le 3.00 circa quando Giampiero Carvone, 19enne di Brindisi, è stato colpito alla testa da un colpo di pistola esploso da mano ignota.

L’agguato è avvenuto in via Tevere, nei pressi dell’abitazione del giovane. Secondo i rilievi eseguiti dagli agenti della Squadra Mobile di Brindisi, diretti dal vicequestore Rita Sverdigliozzi, sarebbero stati esplosi tre colpi di pistola calibro 7,65. Due hanno raggiunto una Mercedes parcheggiata nelle vicinanze, mentre un proiettile ha raggiunto Carvone alla testa.

Sul posto è giunto immediatamente il personale del 118 che ha condotto il giovane in ospedale ma per Carvone non c’è stato nulla da fare.