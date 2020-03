Sarà disponibile su tutte le maggiori piattaforme digitali a partire da domenica 8 marzo “Io sarò per te”, nuovo singolo del gruppo mesagnese Tolleranza Zero.

Il gruppo, nato nel 2013, ha registrato il brano presso One Recording Studio di Latiano (Br).

“Io sarò per te” racconta i dubbi e le riflessioni di una persona, in un’epoca di incertezza, che vede come unico punto di riferimento l’amore per l’altro, che riesce a dare la forza per superare ogni avversità.

“Lunga è la notte, posso perdermi dentro/ Duro è il cammino ma non posso fermarmi/ Non c’è nessuno che possa dirmi se ho sbagliato? Sei sicuro di poter dividere il vero dal falso, il bene dal male, la luce dal buio? / Io sarò per te quello che vuoi, sole, luna, mistero e fantasia, sogno e realtà, luce ed ombra e come un’ombra all’improvviso entrerò dentro di te/Le luci si accendono, dove sei?/ Lo sai che ti ho cercato tanto, sarò parte di te e tu di me, la strada è ancora lunga ma, adesso sarà più facile viaggiare verso il sole perché, stiamo insieme”, recita un frammento del brano.

Da anni ormai il gruppo si riunisce per creare brani che meglio rappresentano l’anima della loro musica. Fabrizio Valentini (voce e chitarra), Gianni Manca (chitarra), Luca Sconosciuto (tastiere), Piero De Matteis (basso) e Giovanni Facecchia (batteria) continuano il loro percorso di crescita, non tralasciando di dare voce alla loro passione per la musica e assecondando le loro influenze provenienti dal rock italiano.

“Io sarò per te” sarà su tutte le piattaforme digitali a partire da domenica 8 marzo.

Il testo e la musica a cura di Fabrizio Valentini. La copertina è stata disegnata da Ivo Mitrugno.