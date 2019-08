E’ ai nastri di partenza la nuova stagione calcistica della ASD Nitor, società che si veste ancor più di “rosa” con un Open day interamente dedicato al femminile, aperto (e gratuito) a tutte le ragazze nate dal 2003 al 2012, con un accordo di collaborazione anche con la “Futsal Brindisi Marina Basile”. L’Open day, diretto dal Mister Mino Melpignano e dai suoi collaboratori, si svolgerà giovedì 22 agosto alle ore 17.30, presso i campi Alerin di via Ruggero De Simone, a Brindisi. Sarà questa l‘occasione per conoscere il progetto, giunto alla terza stagione, del settore Femminile della Nitor, che ha cresciuto all’insegna dei valori dello sport, dell‘educazione e della professionalità la crescita le squadre delle Pulcine, dell’under 12 e dell’under 15.

La società bianco granata, da sempre coinvolta nello sviluppo del calcio femminile, ha quest’anno creato un apposito staff, tecnico e dirigenziale, che aiuti le ragazze a realizzare il loro sogno di giocare a calcio, permettendo a tutte le iscritte di partecipare, durante la stagione, ai campionati provinciali e regionali, alle gare amichevoli e ai tornei suddivisi per annate e prevedendo, al contempo, particolari sconti e agevolazioni.

Queste le parole del Direttore Generale, Andrea Saponaro. “Il binomio divertimento e sviluppo delle competenze, alla base dei valori della scuola calcio Nitor, ha riscosso un notevole successo anche in ambito femminile. Le nostre ragazze, sempre più numerose, lo scorso anno hanno avuto modo di giocare in vari campionati organizzati dalla Figc e partecipare a tanti tornei, anche di rilevanza nazionale, incontrando realtà calcistiche prestigiose, come la Juventus, la Roma, l’Atalanta e una rappresentativa USA. Abbiamo scoperto, insieme, un mondo affascinante dove l’unico interesse è la passione per il calcio. Quest’anno ripartiamo più forte che mai con il trofeo nazionale Kinder, che vede proprio le ragazze Nitor rappresentare la Puglia; a seguire ci saranno i campionati Figc under 15 e under 12, oltre ai tanti tornei e amichevoli che vedranno protagoniste le nostre Nitorine. Menzione particolare merita, inoltre, l’accordo che abbiamo raggiunto con la “Futsal Brindisi Marina Basile”, società di grande prestigio e professionalità del panorama calcistico locale con la quale collaboreremo con lo scopo della crescita dell’intero movimento femminile. Il nostro obiettivo però rimane sempre lo stesso: se le nostre ragazze escono dal campo con il sorriso, abbiamo vinto!”.