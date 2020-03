A partire dalle ore 19 di domani venerdì 27 si procederà con la campagna di sanificazione, già eseguite nelle ultime due precedenti settimane, per tutti le superfici urbane esterne antistanti attività aperte al pubblico come previsto dal dall’ultimo DPCM emanato.

Gli interventi saranno coordinati dall’Ufficio ambiente del Comune. Sempre a partire da domani si procederà alla sanificazione degli uffici del Comune di Ostuni dislocati in Piazza della Libertà, Via Filangieri e presso l’ex Macello.

Si precisa che in caso di pioggia la sanificazione esterna verrà rinviata alla prima data utile per non vanificare l’utilità dell’intervento.

Comune di Ostuni – Ufficio stampa