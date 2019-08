In occasione delle festività patronali l’Associazione Ar.Tur- Luoghi d’Arte e d’Accoglienza, in collaborazione con l’Associazione Cavalcata di Sant’Oronzo, propone agli ospiti e ai cittadini della Città di Ostuni “I Luoghi di Sant’Oronzo”, un percorso che condurrà i partecipanti alla scoperta del Santuario di campagna, un luogo straordinario dove ha avuto origine e tuttora si conserva la tradizione legata al culto del Santo Protettore della città di Ostuni.

La visita guidata si terrà Sabato 24 agosto 2019, con partenza (con mezzo proprio) alle ore 18:00 dal parcheggio in Via G. Pinto (nei pressi della chiesa del Carmine). Insieme si percorrerà la suggestiva Via dei Colli, lungo la quale ci si soffermerà su una delle terrazze panoramiche più suggestive della città, per poi proseguire verso la chiesa, lontana dagli usuali itinerari turistici ed immersa in un contesto paesaggistico di incomparabile bellezza.

La singolare posizione geografica, lungo un fianco del Monte Morrone, ha determinato nel tempo la naturale fusione tra gli elementi paesaggistici e le tradizioni popolari, dando vita ad un luogo dove regnano sovrane la chiesetta, custode di opere d’arte, e la suggestiva grotta scelta dal Santo come suo rifugio dalle persecuzioni.

L’Associazione Ar.Tur, con la preziosa collaborazione dell’Associazione Cavalcata di Sant’Oronzo, custode del culto al Santo nella Città di Ostuni, offre un’alternativa culturale per valorizzare e promuovere l’affascinante territorio della “Selva” e degli antichi culti e tradizioni ad essa legati.

La visita guidata avrà una durata di circa due ore e prevede un contributo di partecipazione (5 euro per gli adulti e 2 euro per i bambini); è richiesta la prenotazione al numero 347 5247152.

