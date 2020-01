E’ previsto per venerdì 31 gennaio lo spettacolo “Otto donne e un mistero”, la seconda proposta della Stagione di Prosa promossa dal Comune di Mesagne in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. I biglietti per assistere allo spettacolo sono stati venduti tutti con diversi giorni di anticipo rispetto alla data dell’evento, un risultato appreso con soddisfazione dal sindaco Toni Matarrelli e dal consulente alle Politiche culturali, Marco Calò, che si è occupato della definizione dei contenuti del programma.

L’apertura del sipario alle ore 21 offrirà la scena alle interpretazioni di Debora Caprioglio, Anna Galiena, Caterina Murino e Paola Gassman nella commedia gialla a tinte rosa di Robert Thomas. In questa edizione, il quartetto di grandi protagoniste è diretto da Guglielmo Ferro, le musiche sono di Massimiliano Pace, le scene di Fabiana Di Marco, i costumi di Francoise Raybaud, il disegno luci di Aliberto Sagretti, in una produzione “La Pirandelliana srl” e “Compagnia Molière” con Antonella Piccolo, Claudia Campagnola, Giulia Fiume, Mariachiara Di Mitri.

Ogni cosa nella sfavillante dimora addobbata a festa è intrisa di un persistente profumo da donna, ma di quale delle otto che sfarfalleggiano in casa? Forse di quella che ha pugnalato Marcel e tagliato i fili del telefono, trasformando l’accogliente abitazione in una prigione di paura?

I biglietti per gli altri spettacoli della rassegna potranno essere acquistati tutti i martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19.30, o la sera prima dello spettacolo a partire dalle 18,30, presso il Botteghino del Teatro comunale di Mesagne.