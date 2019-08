Venerdì 23 agosto (ore 19) in programma una visita guidata al Palazzo Granafei-Nervegna di Brindisi con la presentazione delle opere cartografiche e geografiche presenti nelle sale e la performance musicale di Isabella Benone e Alessandro Muscillo. Partecipazione gratuita con prenotazione al T. 0831 229 784 (sostitutivo temporaneo T. 342 1013 149).

Venerdì 23 agosto, con inizio alle ore 19, le sale di Palazzo Granafei-Nervegna di Brindisi si apriranno a una visita guidata alla scoperta della sua storia e delle sue testimonianze cartografiche, quindi a una performance musicale a cura di Isabella Benone (violino) e Alessandro Muscillo (contrabbasso) della scuola di musica «Girolamo Frescobaldi». Titolo dell’iniziativa, «Un lungo viaggio voglio fare».

La partecipazione è gratuita previa prenotazione al T. 0831 229 784 (sostitutivo temporaneo T. 342 1013 149).

Il focus dell’incontro sarà dedicato al tema del viaggio come ricerca interiore, ma anche come esigenza economica, politica e militare. Fin dal mondo classico la conoscenza della superficie terrestre, oltre che attraverso la sua esplorazione, si configurava anche con la sua rappresentazione: da qui l’esigenza di carte nautiche, mappamondi e carte teologiche. Una ventina di queste raffigurazioni che vanno dal XVI al XIX secolo sono esposte al piano terra del Palazzo Granafei-Nervegna e saranno illustrate insieme ad alcuni testi di cartografia di proprietà del Comune di Brindisi attraverso un’accurata visita guidata.

I visitatori potranno poi ascoltare alcuni brani eseguiti da Isabella Benone e Alessandro Muscillo proprio sul tema del viaggio e del mare. Fernand Braudel affermava che la storia come il mare Mediterraneo non fosse una cosa, ma «molte cose allo stesso tempo. Non un paesaggio, ma molti paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma diverse civiltà sovrapposte le une alle altre. Il Mediterraneo è un crocevia antichissimo». Dunque, anche le carte “del passato” con la loro “imprecisione” ai nostri occhi, con i loro colori sbiaditi ci riportano ad immagini che non riconosciamo immediatamente ma nelle quali possiamo riprendere un discorso antico che ci riporta lentamente a conoscere la “storia” del mondo in cui viviamo oggi e riconoscere le infinite stratificazioni e contaminazioni che si sono sovrapposte nel corso dei secoli.

Nel corso dell’appuntamento sarà possibile visitare nelle sale espositive al secondo piano anche la mostra fotografica di Cinzia Rossi, pugliese, progetto dal titolo «Il mio mondo inquadrato», realizzato a seguito della sua lunga esperienza lavorativa come assistente di volo. La mostra resterà disponibile al pubblico fino al 23 agosto. L’artista presenta una selezione di circa sessanta scatti di momenti di vita quotidiana nel mondo che ha colto sempre inaspettatamente e che sono rappresentati in immagini quadrate.

L’iniziativa fa parte di un’attività di animazione on-site che la Regione Puglia, con la partecipazione del Comune di Brindisi, ha promosso per qualificare e potenziare il servizio di informazione e accoglienza turistica svolto dagli uffici Infopoint turistici della rete regionale e, di conseguenza, garantire ai turisti una maggiore qualità e omogeneità dei livelli dei servizi offerti al pubblico, dal mese di luglio fino al 31 ottobre. L’appuntamento con la visita guidata e la performance musicale è alle ore 19 di venerdì 23 agosto presso l’Infopoint di Palazzo Granafei-Nervegna, in via Duomo 20, a Brindisi. La partecipazione è gratuita con prenotazione al T. 0831 229 784 (sostitutivo temporaneo T. 342 1013 149).

Ufficio Stampa & Comunicazione

Fondazione Nuovo Teatro Verdi – Brindisi