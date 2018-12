Giovedì 20 dicembre si apre il contest fotografico «Brindisi in Foto a Natale 2018» rivolto a tutti i fotografi, senza distinzione tra amatori e professionisti. L’associazione fotografica InPhoto di Brindisi, che propone l’iniziativa, prenderà in consegna gli scatti fino al 6 gennaio, per poi coordinare la selezione, la valutazione, la votazione e la premiazione dei fotografi vincitori provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa.

La valutazione e la premiazione successiva al 6 gennaio avverrà alla presenza di una commissione composta da tre soci di InPhoto, di Adoc e della Fondazione del nuovo Teatro Verdi. Il tema degli scatti dovrà rispettare l’atmosfera e il senso del Natale in città. E’ stato predisposto un regolamento ad hoc che potrà essere richiesto e/o scaricato dal sito o dalle pagine social delle associazioni partecipanti. Verranno premiati tre vincitori per la categoria fotografica e tre vincitori per la foto alla vetrina più bella in città in uno al negoziante che l’ha allestita. Quest’ultimi premi avranno il contributo di Adoc “Brindisi in Vetrina – Natale 2018” giunto ormai alla terza edizione.

In una nota congiunta i presidenti di InPhoto Teo Iaia e di Adoc Brindisi Giuseppe Zippo fanno sapere che l’iniziativa gode solo del patrocinio gratuito del Comune e della Fondazione del Nuovo Teatro Verdi e non è finanziata in nessun modo dagli stessi enti, ringraziandoli altresì per la possibilità di essere stati inseriti all’interno del calendario delle iniziative. “Un atto d’amore incondizionato per Brindisi ed i suoi abitanti che da sempre contraddistingue l’operato delle nostre associazioni”.