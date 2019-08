Il ragionamento alla base del comunicato stampa di Forza Italia risulta essere davvero incomprensibile anche al politico più scafato. Fin dall’inizio di questa amministrazione qualche “enfant prodige” forzista, che oggi contesta inspiegabilmente la lettera del sindaco, ha segnalato ogni giorno e con ogni mezzo a disposizione, lo stato di incuria in cui versavano diverse zone della città. Incuria che, vale la pena sottolineare, non è sfuggita ai componenti della maggioranza che più volte hanno sollecitato, anche nelle commissioni consiliari, un maggiore sforzo nella manutenzione del verde e un più incisivo intervento per lo stradinaggio.

Naturalmente per la serietà, la responsabilità e per la consapevolezza del ruolo ricoperto, hanno evitato di lasciare spazio a sceneggiate e inutili dirette social. Il Sindaco Riccardo Rossi ha, giustamente, ritenuto opportuno di chiedere proprio nella qualità di rappresentante del socio unico, maggiore incisività sulla manutenzione del verde sul quale, il Comune, investe circa due milioni di euro all’anno. Su una platea di 152 dipendenti poco più di una decina sono gli addetti al verde che devono sobbarcarsi tantissimo lavoro che, puntualmente, viene denigrato da qualche consigliere in cerca di visibilità. È evidente quindi la necessità di una riorganizzazione interna dei lavoratori della Brindisi Multiservizi per permettere al settore verde, core business della società, di funzionare al meglio. Ci meravigliano, perciò, le parole dell’Amministratore Unico che riduce il tutto alla necessità di assunzioni, che saranno fatte rispettando il turn-over così come stabilito, ma che potrebbero risultare vane in assenza di una profonda riorganizzazione del lavoro.

In conclusione, auspichiamo che Forza Italia già forza di governo in questa città negli anni passati e quindi non esente da responsabilità come tutti, possa contribuire con idee più chiare e con un serio lavoro a individuare il percorso migliore a risanare i conti del Comune di Brindisi che sono patrimonio di tutti i cittadini.

Partito Democratico di Brindisi