I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà due donne di 38 e 40 anni del luogo.

Costoro, beneficiarie del Reddito di Cittadinanza, benché conviventi, hanno dichiarato di vivere in nuclei familiari differenti, percependo indebitamente, a far data dal 6 maggio 2019, emolumenti non dovuti, la prima per circa 8.000 euro, la seconda per circa 4.500 euro.