Nel prossimo Consiglio Comunale “Impegno per Brindisi” , insieme alle altre forze politiche di maggioranza, sosterrà il piano di riequilibrio pluriennale. L’Ente a causa del disavanzo creato ed ereditato dalle precedenti amministrazioni non è in grado di fronteggiare lo squilibrio finanziario attuale e ricorre alla procedura di riequilibrio per prevenire lo stato di dissesto.

Attraverso la procedura di riequilibrio pluriennale, il Comune si impegna quindi, a predisporre un piano finanziario che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio e assicurare il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

L’obiettivo è duplice, rimettere in ordine i conti economici del Comune di Brindisi, e portare la Città su politiche amministrative sostenibili con servizi adeguati ai reali fabbisogni dei cittadini.

Supporteremo Sindaco e assessori in questo iter amministrativo con grande impegno sicuri che i provvedimenti messi in campo sono il risultato di un’attenta riflessione delle scelte fatte nella manovra, e che porteranno ad un positivo risultato a tutela della collettività.

Nei prossimi mesi ed anni saremo impegnati a monitorare continuamente le scelte adottate nel piano stesso al fine di ottenere e sbloccare fondi utili alla crescita della città.

“Impegno per Brindisi”

Alessandro ANTONINO

Antonio MANFREDA

Giuseppe MASSARO