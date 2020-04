I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione di accertamenti scaturiti da intervento richiesto da un 66enne del posto, hanno denunciato in stato di libertà un 35enne del luogo, figlio della vittima, per maltrattamenti in famiglia e violenza a pubblico ufficiale.

In particolare, l’uomo, nel pomeriggio dello scorso 11 aprile, ha molestato, mediante ripetute violenze fisiche e verbali, gli anziani genitori conviventi, fatti verificatisi tra il 2004 ed il 2020; inoltre, durante le fasi concitate dell’intervento, l’uomo ha minacciato i militari con l’uso di un martello.

Successivamente lo stesso è stato sottoposto alle cure del caso presso il locale ospedale civile.