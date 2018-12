La situazione economica in cui versano i cittadini di Brindisi è a dir poco drammatica. Il tasso di disoccupazione resta altissimo ed allo stesso tempo non si intravedono prospettive attendibili per il futuro.

A tutto questo, si aggiunge una tassazione locale estremamente alta (soprattutto la tassa sui rifiuti) che va a gravare su famiglie ed imprese.

Un motivo in più perché l’Amministrazione Comunale di Brindisi, al pari di tanti altri enti locali, predisponga quanto necessario per dar vita – appena ci saranno le condizioni per farlo – ad una rottamazione dei tributi locali non riscossi.

Per questo ci rivolgiamo direttamente al sindaco Riccardo Rossi affinché chiarisca le sue intenzioni sull’argomento.

Teodoro Pierri (Brindisi Popolare)