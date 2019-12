Pietro Rinaldi e Miriana Morciano della Società Enel Scherma Lame Azzurre Brindisi Novoli sono stati ammessi a partecipare agli allenamenti Assoluti di Spada che si svolgeranno a Formia presso il Centro di preparazione Olimpica “Bruno Zauli” dal 2 al 5 gennaio 2020. Convocazione che arriva dopo i recenti risultati di spicco ottenuti dai due schermidori brindisini.

Riportiamo alcuni di questi, tra cui il 2° posto di Pietro Rinaldi nella spada maschile conquistato nel Campionato Italiano Cadetti e Giovani svoltosi a Lecce a maggio, e il 16° posto nel Campionato Italiano Under 23 a Forlì a dicembre. Nella stessa gara Miriana Morciano conquistava il 3° posto nella spada femminile. Nella Coppa Italia invece, aveva sfiorato la finalissima delle 8 su ben 400 partecipanti, ottenendo così l’accesso ambitissimo ai Campionati Italiani Assoluti svoltisi a Palermo a giugno.

Il 2020 dunque per la Società Schermistica Brindisina inizia alla grande. Enorme la soddisfazione dei Tecnici e del Presidente, ma soprattutto degli atleti interessati, entusiasti di partecipare ,come già avvenuto in altre occasioni, ad esperienze in azzurro accanto ai più grandi campioni olimpionici di Scherma. Sono stati meritatamente centrati gli obiettivi, frutto di tanto lavoro ed impegno in pedana.

In bocca al lupo ragazzi!