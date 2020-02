Gli agenti del Comando dei Vigili urbani di Mesagne sono impegnati nelle attività di controllo delle aree verdi e dei beni pubblici cittadini. “L’attenzione riguarda sia la tutela dei beni in sé, sia gli aspetti che ne salvaguardano il decoro in un contesto in cui un sempre maggior numero di persone deve garantire, con spirito collaborativo, il rispetto degli spazi collettivi al fine di favorirne la massima fruibilità”, ha spiegato il comandante Teodoro Nigro. Su indicazione delle recenti note provenienti dalla Prefettura e dall’Amministrazione provinciale, ufficio “Strade e Viabilità”, il comando di Polizia locale intensificherà i controlli di velocità prevedendo postazioni mobili anche sulle porzioni di strade provinciali ricadenti nell’agro urbano mesagnese, al fine di scoraggiare le andature veloci che non osservano i limiti imposti di 60 o 50 chilometri orari.

I controlli si sono concentrati anche sulla vendita itinerante di prodotti ortofrutticoli e floreali. “L’obiettivo è quello di verificare le autorizzazioni ma anche il rispetto delle norme del codice della strada, un aspetto che subentra nel momento in cui i veicoli preposti alla vendita occupano spazi pubblici, quali corsie e marciapiedi, inadatti alla sosta commerciale”, ha concluso Nigro.