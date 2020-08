I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 22enne del luogo, per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. In particolare, lo scorso 7 agosto, nel centro abitato, il giovane è rimasto coinvolto in un sinistro stradale, alla guida dell’autovettura del padre.

Sottoposto agli accertamenti tossicologici presso l’ospedale di Ostuni, è risultato positivo all’uso di cannabinoidi, con conseguente ritiro della patente di guida.