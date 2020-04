Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga chiusura temporanea del NOT e sospensione delle convocazioni in Prefettura dei richiedenti la cittadinanza italiana.

Conformemente alle disposizioni ministeriali, si comunica che il termine di sospensione delle convocazioni dei richiedenti la cittadinanza italiana e dei colloqui presso il Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze ai sensi dell’art.75, comma 4 del DPR 309/90 è prorogato sino al 13 aprile e sarà da considerarsi automaticamente prorogato alle ulteriori ed eventuali nuove date che dovessero essere successivamente fissate in relazione all’emergenza in atto.

A beneficio dell’utenza, verrà, in ogni caso, assicurato il servizio di informazioni telefonico, chiamando lo 0831/430334-7, oppure tramite mail, all’indirizzo: immigrazione.pref_brindisi@interno.it

Lo svolgimento dell’attività amministrativa che non comporta contatti con il pubblico proseguirà regolarmente.