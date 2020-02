Mercoledì 19 febbraio 2020, presso l’Istituto Alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi, con inizio alle ore 10.00, si terrà il secondo incontro con gli studenti riguardante il progetto: “Legalità in-formazione”.

All’incontro sono invitati gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Brindisi e del Liceo Ribezzo di Francavilla Fontana con i rispettivi docenti. Sono stati invitati, inoltre, anche i docenti referenti degli altri Istituti.

Le tematiche che sono state individuate per questo incontro sono: “La Corruzione civica. Il Bullismo e la sicurezza sul posto di lavoro”.

Nell’ordine dei lavori è prevista una prima presentazione degli approfondimenti critici realizzati dagli studenti con esposizioni della durata di massimo 15 minuti per ogni istituto, alle quali seguiranno le risposte autorevoli degli Esperti presenti con l’avvio di un dibattito costruttivo. Si raccomanda di attenersi, quasi cronometricamente, ai tempi assegnati per la scansione dei lavori, al fine di non stancare l’uditorio e mantenere viva l’attenzione di tutti.

Interverranno: S. E. il Prefetto Guidato; il Comandante dei Vigili del Fuoco; un rappresentante della Polizia Postale; il Procuratore della Repubblica di Brindisi, dott. Antonio De Donno; il Prof. Monticelli, Ufficio Scolastico Provinciale-Provveditorato, la dott.ssa Elvira Dalò.