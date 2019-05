Nel quadro delle iniziative realizzate dal Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, è in programma l’incontro pubblico sul tema “La parola alle comunità” domani martedì 28 maggio con inizio alle ore 19.00 presso la Sede Fnp Cisl Anteas, sita in via Tenente Nino Antelmi, n. 45 ad Ostuni.

Sull’argomento specifico “Sogno l’Impresa – Raccontaci la tua idea e, con Te, proviamo a realizzarla” relazioneranno Francesca Esposito e Valentina Carinola, Animatrici di Comunità e nel corso del dibattito interverranno Don Mimmo Roma, Responsabile del Progetto Policoro ed Antonio Castellucci, Segretario generale Cisl Taranto Brindisi.