Nell’intera giornata del 4 febbraio 2020, presso l’Aula Magna del Polo Universitario di Brindisi in Piazza Di Summa, si svolgerà la prima fase formativa del progetto regionale “Hospitality”, in corso di realizzazione in tutte le aziende sanitarie pugliesi.

La Asl Brindisi è stata la prima azienda sanitaria del Servizio Sanitario Regionale ad aver aderito all’impegnativo e ambizioso progetto, nato con l’obiettivo di definire un sistema identitario comune per l’accoglienza degli utenti e loro familiari in tutta la regione Puglia. Il primo avvio nella nostra Azienda è stato ufficializzato con l’adozione di un nuovo logo istituzionale a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Voluto dal Dipartimento Promozione della Salute regionale, Hospitality è stato elaborato dall’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) in collaborazione con l’Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale (AReSS). Pilastri delle Linee Guida, adottate per la sua attuazione, sono il sistema identitario visivo, declinato e integrato con segnaletica, allestimenti e arredi per la riqualificazione degli ambienti. Ma non solo, in ogni struttura sanitaria sarà istituito un Team di Accoglienza riconoscibile che opera nei front office per migliorare i servizi di ricezione e accompagnamento.

Un primo step operativo è la formazione, a cura di AreSS Puglia ed ASSETT, riservata ai vertici delle catene decisionali: Responsabile dell’Accoglienza (Direttore di ogni struttura sanitaria e ospedaliera) e loro Referenti operativi, il Gruppo Coordinamento costituito da Direttore Amministrativo di Presidio, Direttore di Distretto, Responsabile Comunicazione, Responsabile Qualità e Formazione, Responsabile Sistema Gestione Sicurezza Luoghi di Lavoro, Direttore Area Gestione Tecnica, Direttore Area del Patrimonio.

Obiettivi formativi della giornata formativa sono l’illustrazione delle Linee Guida e i suoi contenuti adottabili nel Protocollo di Accoglienza della singola struttura, allineare il Coordinamento agli obiettivi comuni e alle necessità di ordine logistico-organizzativo, incrementando lo spirito collaborativo e motivazionale (da trasferire poi, nel ruolo di formatori, nella seconda fase rivolta al Team di Accoglienza).

Parallelamente l’Ufficio Comunicazione aziendale sta lavorando alla redazione di un manuale di identità visiva con l’obiettivo di impostare l’immagine coordinata secondo le linee guida di Hospitality e stabilire uniformità di comportamento nelle molteplici strutture del territorio. Gradualmente saranno realizzati gli interventi previsti dal progetto con il rifacimento di tutta la segnaletica delle strutture sanitarie e lavori di riqualificazione degli ambienti.

COMUNICATO STAMPAU ASL BR