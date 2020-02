Prosegue la collaborazione tra la Polizia Stradale di Brindisi e l’Ente Unico Scuola Edile Cpt: dopo gli interventi della Polizia Stradale presso la sede della Scuola Edile CPT, finalizzati a promuovere la cultura della sicurezza stradale in presenza di cantieri edili, nei giorni scorsi gli Uffici della Polstrada hanno svolto la funzione di “cantiere scuola” per giovani operatori edili in formazione.

Sotto la guida di un istruttore esperto, i giovani allievi hanno eseguito interventi di manutenzione ordinaria sotto forma di esercitazione pratica in alcuni locali della Polizia Stradale di Brindisi, nel quadro del percorso formativo che impegna le giovani generazioni e le forma ai valori essenziali di cittadinanza fondati sulla competenza, la sicurezza e la legalità, in diretta sinergia con le Forze di Pubblica Sicurezza. Gli studenti integratisi perfettamente in un ambiente di lavoro che fa della sicurezza il proprio imperativo, hanno dimostrato competenza e interesse, recependo al meglio il binomio “rischi e norme da rispettare sul lavoro e su strada”.

L’iniziativa si colloca all’interno del protocollo di collaborazione nazionale tra il Servizio Polizia Stradale e FORMEDIL (Ente Nazionale per la Formazione e l’addestramento professionale dell’Edilizia) con l’obiettivo di prevenire gli incidenti sul lavoro ai danni di operatori edili impegnati sui cantieri stradali. Il Protocollo è stato recepito a livello provinciale e sottoscritto nel 2019 dalla Dirigente Polstrada di Brindisi, V.Q. Dr.ssa Pasqualina CIACCIA e dalla Presidente dell’Ente Unico Scuola Edile CPT di Brindisi, Dr.ssa Lucia CAPETO, per conto delle Parti Sociali dell’ Edilizia di Brindisi Ance – Feneal Uil – Filca Cisl – Fillea Cgil.

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ScuolaEdileCPT – Polstrada