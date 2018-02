Domenica 18 febbraio alle ore 18:15, in piazza Orsini del Balzo, 9 a Mesagne (Br), avrà luogo il terzo appuntamento con “Cinecronici”, il cineforum organizzato da Cabiria Circolo Arci insieme all’Accademia di Cinema e Scrittura creativa Cine Script. Tutti i film saranno introdotti dalla direttrice dell’Accademia Anna Rita Pinto e al termine di ogni proiezione sarà offerto un aperitivo, occasione per discutere amichevolmente sul film visto insieme.

Per il tema del mese “amori improbabili” il prossimo film in proiezione è “Alaska” di Claudio Cupellini, con Elio Germano e Àstrid Bergès-Frisbey. (Drammatico, 125 min. – Italia, Francia 2015). Dello stesso regista di “Lezioni di cioccolato” e “Una vita tranquilla”, quest’opera premiata in importanti Festival ha saputo mettere a frutto una qualità espressiva notevole disegnando nel finale un raggio di sole tra le nuvole che cambia il senso di ciò che abbiamo visto fino a quel momento. Prossimo appuntamento domenica 25 con la proiezione del film “The housemaid” di m Sang-soo.

Tutte le attività gratuite o con contributo svolte all’interno del Circolo Cabiria sono a ingresso riservato ai soci Arci: tessera sottoscrivibile in loco al costo di 5€/annue e valida in tutti i Circoli Arci d’Italia fino a settembre 2018. Info 327 4237720

