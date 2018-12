Quest’anno l’iniziativa si pone in chiusura dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, con l’obiettivo di promuovere e rilanciare gli obiettivi prioritari, centrati sulla promozione della diversità culturale, del dialogo interculturale e della coesione sociale. Attraverso la Giornata internazionale è affermato, infatti, il diritto al “progetto di vita” di ciascun individuo, costituendo un appuntamento strategico per un confronto costruttivo sui processi necessari a garantire le migliori condizioni di benessere per tutti i cittadini, nei diversi contesti sociali.

Il workshop sarà preceduto da una manifestazione nautica a partire dalle ore 12:00, che si svolgerà nello specchio acqueo antistante il Lungomare Regina Margherita, a cura del presidente di “Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi” ing. Roberto Galasso, unitamente al velista Andrea Polieri, coordinatore sda “UISP Vela Puglia” e all’Associazione di promozione sociale “Gruppo Vogatori Rémuri” di Brindisi per significare la grande potenzialità che il mare, lo sport e l’associazionismo sportivo esprimono non soltanto per il superamento dei limiti fisici ma anche per quelli culturali e sociali.

Ore 14:30 Saluto di benvenuto Prof. Ugo Patroni Griffi, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ing. Riccardo Rossi, Presidente della Provincia di Brindisi e Sindaco della Città di Brindisi, Dott. Valerio Valenti, Prefetto della Città di Brindisi, Dott. Maurizio Masciopinto, Questore della Città di Brindisi, CV (CP) Giovanni Canu, Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi, Ing. Antonio Panaro, Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi, Prof. Clara Bianco, Dirigente Scolastico Istituto “Carnaro–Marconi–Flacco–Belluzzi”- Brindisi, Dott. Domenico Conte, Sindaco della Città di San Vito dei Normanni, G. Uff. Giuseppe Trieste, Presidente FIABA Onlus.

Relazioni:

«CULTURA e CONOSCENZA per l’INCLUSIONE» D.ssa Maria Ventricelli, Direttrice Archivio di Stato Brindisi – MiBAC

«ACCESSIBILITA’ nella NAUTICA da DIPORTO» CF (CP) Stefania Milione, Capitaneria di Porto di Brindisi

«SICUREZZA INCLUSIVA per l’ACCESSIBILITA’» Ing. Terenzio Ventura, DVD Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi

Presentazione BANDO «I FUTURI GEOMETRI PROGETTANO L’ACCESSIBILITA’ VII edizione»

Interverranno anche Andrea Retucci, Delegato Lega Navale Italiana – Regione Puglia; Emilia Mannozzi, Direttrice Polo Bibliomuseale Brindisi – Museo “Francesco Ribezzo”

Nella sessione buone pratiche, tra prodotti e servizi: Francesco Romanelli – Associazione “Gruppo Vogatori Rémuri” di Brindisi, Dino L’Abate – Direttore “Casa Abilità Speciali Giovanni Paolo II” Unitalsi- Locorotondo, Michele Pignatelli – MAPabile , Vito Catacchio – Soluzioni tecnologiche non solo prodotti.

Alle ore 17:00 dialogo con gli Studenti e i Rappresentanti delle Associazioni intervenute e alle ore 18:00 le conclusioni con i Presidenti e Delegati degli Ordini Professionali.

Modera: Manuela Zammillo, Messaggero FIABA Onlus