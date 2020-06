Dopo aver rivissuto nel corso dell’ultimo mese le più importanti e significative partite della New Basket Brindisi in Lega A, a partire da domani sera sarà possibile rivedere le vittorie NBB ottenute nelle diverse edizioni di Coppa Italia LBA. Prime visioni visibili sui profili ufficiali societari Facebook e Youtube.

Sono sei le partecipazioni nella storia della New Basket alle Final Eight di Lega A, in nove anni (di cui otto consecutivi) di militanza nella massima serie della pallacanestro italiana.

Una grande tassello di storia fatto di vittorie, imprese sfiorate ed emozioni allo stato puro consacrate dalle migliaia di tifosi brindisini presenti da Milano a Desio e da Firenze a Pesaro.

Nelle dodici partite complessivamente disputate in Coppa Italia sono ben sei le vittorie ottenute, per un ruolino di marcia da 50% in perfetta media inglese.

Questo il programma delle repliche in prima visione accessibili su Facebook e Youtube Happy Casa Brindisi:

Martedì 2 giugno ore 21.00: Brindisi-Venezia Quarti di Finale Coppa Italia 2014

Giovedì 4 giugno ore 21.00: Venezia-Brindisi Quarti di Finale Coppa Italia 2015

Domenica 7 giugno ore 21.00: Avellino-Brindisi Quarti di Finale Coppa Italia 2019

Martedì 9 giugno ore 21.00: Sassari-Brindisi Semifinale Coppa Italia 2019

Giovedì 11 giugno ore 21.00: Sassari-Brindisi Quarti di Finale Coppa Italia 2020

Sabato 13 giugno ore 21.00: Fortitudo Bologna-Brindisi Semifinale Coppa Italia 2020

Buona visione! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi