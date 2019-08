Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con ‘Nuova Farmacia Amica’, partner e fornitore ufficiale che avrà un ruolo di primo piano nel benessere, cura e salute dei nostri atleti.

Avvalendosi della presenza di personale altamente qualificato e disponibile, La Nuova Farmacia è una realtà affermata oramai da diversi anni nel territorio brindisino offrendo una precisa consulenza in ambito non solo farmaceutico ma anche cosmetico, diagnostico e del benessere con una serie di servizi mirati al miglioramento della qualità della vita.

Particolare attenzione è rivolta alla corretta alimentazione e ai celiaci scegliendo inoltre i migliori prodotti dedicati agli sportivi e non solo.

La sede di Brindisi situata in Via Martiri delle Ardeatine, 12 è provvista di una vasta scelta di prodotti omeopatici ed erboristici, dermocosmetici, articoli per l’infanzia, alimenti per tutte le tipologie di intolleranze alimentari. Dolomia, Puro Bio, Labo sono solo alcuni dei migliori brand di cosmesi presenti all’interno del punto vendita.

Il commento del Direttore Commerciale Andrea Fanigliulo: “Una soddisfazione particolare per me l’annuncio del rinnovo di partnership con la Nuova Farmacia Amica, importante realtà in via di espansione nel nostro territorio. Un ringraziamento e menzione speciale all’avvocato Alberto Amico, imprenditore di Torino a capo dell’azienda che ha investito al Sud in particolare a Brindisi, sposando il nostro virtuoso progetto già dallo scorso anno. Il rinnovo è segno dell’ottima sinergia e del legame che si è instaurato tra un imprenditore del nord e il punto di riferimento del sud Italia cestistico: la Happy Casa Brindisi”.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi