Questa mattina il sindaco Riccardo Rossi ha incontrato l’amministratore di Brindisi Multiservizi Giovanni Palasciano per affrontare il problema dell’incuria del verde pubblico.

Come già anticipato nella lettera del 20 agosto scorso, l’amministrazione ha ribadito la necessità di intensificare l’attività di cura del verde implementando il numero di unità lavorative su quel servizio ritenuto essenziale per la pulizia ed il decoro della città.

Il sindaco ha chiesto che vengano destinate al verde almeno 40 unità di personale suddivise in squadre a cui assegnare i singoli quartieri anche al fine di creare gruppi di lavoro “responsabili” di zone prefissate e determinate.

Palasciano ha dato la propria disponibilità a riorganizzare il lavoro secondo queste direttive ma non in tempi stretti. Per questa ragione, e a causa delle condizioni di estrema incuria della città, il sindaco ha chiesto all’amministratore di destinare una cifra congrua all’affidamento esterno di un servizio di cura del verde pubblico e di stradinaggio che consenta in breve tempo di ripristinare uno stato decoroso per la città.