ROSSONARdellI presenta “RI-TRATTI dI CITTÀ” la mostra personale del M° Pino Nardelli, un percorso artistico che rappresenta la nostra quotidianità attraverso strade, vetrine e paesaggi urbani.

Ogni quadro che Pino Nardelli crea è un’esperienza personale e silenziosa, strillata o sussurrata sulla tela, sulla tavola, sulla carta.

Con sorprendente energia, cattura e risveglia la realtà come un’improvvisa illuminazione, una istantanea correlazione tra la natura, fuori di sé e ciò che di essa si risolve dentro di sé. la sua pittura tocca, provoca, smembra la superficie accesa del mondo senza invaderla.

Ne condivide l’euforia, l’incanto per la metamorfosi continua. Scene, colori, figure, suoni, personaggi, architetture. dove gli altri scorgono masse, volumi, pesi, Pino Nardelli esalta invece superfici fuggevoli, sagome irregolari, lame chiarissime, stravaganze volatili.

L’inaugurazione venerdì 14 dicembre 2018 alle ore 18.30 presso lo spazio creativo di Rossonardelli nella splendida cornice della Corte degli Artigiani – ex Convento delle Scuole Pie in Via Tarantini, 35 e Vico de Balzo, 12.

la mostra rimarrà aperta fino al 12 gennaio 2019 dal lunedì al sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Si ringrazia per la riuscita dell’evento la Città di Brindisi, Fondazione Nuovo Teatro Verdi, CO,Ge.Se. Costruzioni

Per info e visite guidate rossonardelli@gmail.com oppure ai numeri 328.0363268 e 339.5230724