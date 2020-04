I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi, nei confronti di OSTUNI Marco, 29enne del luogo, concordante con le risultanze investigative del Comando operante, in ordine al reato di furto aggravato. In particolare, il 29enne, nel pomeriggio del 19 marzo scorso, si è impossessato di un’autovettura Alfa Romeo Giulietta, sottraendola al legittimo proprietario, 52enne commerciante del luogo, asportandola dall’area di parcheggio del centro commerciale “Le Colonne” di Brindisi, mediante effrazione della portiera e la manomissione della porta elettronica OBD di accensione del veicolo. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.