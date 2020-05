I Carabinieri della Stazione di Oria (BR) hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un commerciante 58enne del luogo per furto aggravato di energia elettrica. In particolare, nel corso di un controllo effettuato nella tarda serata di ieri, presso il suo esercizio, è stato accertato il furto di energia elettrica, mediante l’installazione di un by-pass al contatore, per un danno di 34.300 euro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato rimesso in libertà.