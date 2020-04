I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 60enne del luogo, per furto di energia elettrica. I militari, nel corso di mirati controlli, hanno accertato che l’uomo, intestatario di fornitura elettrica, ha sottratto energia elettrica dalla rete pubblica, mediante la manomissione del cavo di alimentazione Enel, per mezzo di un collegamento by-pass, per circa 261.900 Kw per un valore economico di 52.680 euro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 60enne è stato rimesso in libertà.