I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana hanno tratto in arresto un 47enne del luogo, per tentata rapina impropria. In particolare, l’uomo, nel corso della notte, all’interno del garage di proprietà di un 48enne del posto, è stato sorpreso da quest’ultimo nel tentativo di impossessarsi della sua bicicletta marca Galibieri, che aveva già illecitamente sottratto ed era in procinto di gettarla oltre la recinzione dell’abitazione. Nell’occorso, allo scopo di garantirsi l’impunità, il malvivente ha minacciato di morte la vittima. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato rimesso in libertà.