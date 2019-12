I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, scaturiti dalla querela sporta una 33enne del luogo, hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato in concorso, un 49enne del luogo, sua moglie 48enne e la figlia minore 14enne.

In particolare, i tre, all’interno di un negozio di abbigliamento del centro cittadino, si sono impossessati di un Apple Iphone, riposto temporaneamente fuori dalla sfera del controllo della vittima.

La condotta dei denunciati è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza.

Il telefono cellulare, rinvenuto in seguito alla perquisizione domiciliare, è stato restituito all’avente diritto.