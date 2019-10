a programmazione di Ryanair per l’estate 2020 comprende un totale di oltre 500 rotte, tra cui 30 nuove rotte per l’estate, che quest’anno consentiranno ad oltre 43,2 milioni di passeggeri di viaggiare attraverso i 29 aeroporti italiani su cui opera.

I viaggiatori di Brindisi potranno ora prenotare le vacanze estive a Malta fino a ottobre 2020, volando con le tariffe più basse e con la compagnia aerea più verde e pulita d’Europa, grazie alle ridotte emissioni di CO2.

Per festeggiare questa nuova rotta per Malta, Ryanair ha lanciato su tutto il suo network europeo uno sconto del 25% su 1 milione di posti per i viaggi acquistati tra novembre e maggio e che dovranno essere prenotati entro domenica (13 ottobre) esclusivamente sul sito Ryanair.com.

Chiara Ravara di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare questa nuova rotta da Brindisi diretta a Malta che inizierà a marzo, disponibile due volte a settimana, come parte della nostra programmazione estiva 2020. I clienti di Brindisi potranno così prenotare voli per Malta fino ad ottobre 2020.

Per festeggiare queste nuove rotte, stiamo lanciando su tutto il nostro network europeo uno sconto del 25% su 1 milione di posti per i viaggi acquistati tra novembre e maggio e che dovranno essere prenotati entro la mezzanotte di domenica (13 ottobre). Dal momento che queste incredibili tariffe termineranno rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.



About Ryanair

Ryanair Holdings Plc, il più grande gruppo aereo europeo, è la società madre di Ryanair DAC, Lauda, Buzz e Malta Air. Il gruppo trasporta oltre 152 milioni di passeggeri p.a. su oltre 2.400 voli giornalieri da 86 basi, collegando oltre 200 destinazioni in 39 paesi con una flotta di oltre 475 aeromobili, con ulteriori 210 Boeing 737 in ordine, che consentiranno a Ryanair Holdings di abbassare le tariffe e di aumentare il traffico a 200 milioni di passeggeri p.a. entro l’anno fiscale 2024. Ryanair Holdings ha un team di oltre 19.000 professionisti altamente qualificati nel settore dell’aviazione che assicurano il primato in Europa per puntualità e un record di sicurezza da 34 anni.