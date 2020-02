Sabato 22 febbraio, alle ore 18.00, presso la Feltrinelli point Brindisi, in corso Umberto I, 113 il cantautore Diodato firmerà le copie del suo ultimo cd contenente il brano vincitore della 70a edizione del Festival di Sanremo “Fai rumore” (info 0831.525451).

“Che vita meravigliosa” è il titolo del suo nuovo album, un inno universale al gioco folle e bellissimo che è la vita: seducente, miracolosa, ma anche dolorosa. Scritto dallo stesso Diodato, “Che vita meravigliosa” è prodotto da Tommaso Colliva e fa parte della colonna sonora del nuovo film di Ferzan Ozpetek La Dea Fortuna, con protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca.

“Fai rumore”, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2020, è un invito ad abbattere i muri dell’incomunicabilità, a farsi sentire, a non soffocare nel silenzio delle incomprensioni, del non detto.

“Non credo di essere mai stato così tanto me stesso, d’essere mai stato in grado di mettere così a fuoco il mio vissuto e tutte le sensazioni che mi hanno portato a dare questo titolo prima a una canzone e poi a questo album. Ero pronto a condividere, a raccontare questa condizione di perenne viaggiatore, navigante felicemente disperso, di osservatore talvolta malinconico, talvolta disincantato, di eterno bambino innamorato di questa giostra folle”.

Con queste parole Diodato racconta il suo nuovo progetto discografico, un album composto da 11 brani che rappresenta un’evoluzione, la voglia e la curiosità di sperimentare, crescere, rinnovarsi, mantenendo sempre uno stile di scrittura introspettivo e profondo, accompagnato da un sound dinamico e mai prevedibile che rendono la musica di Diodato immediata e carica di carnalità e passione.

Brindisi, 16 febbraio 2020