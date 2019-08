Tutto pronto per un nuovo pomeriggio di sport. Dopo il successo dell’anno scorso, torna ‘Aquathlon della Torre’ a Santa Sabina. ASD Triathlon Junior Brindisi in collaborazione con l’ASD Ecolservizi Runners Carovigno organizza per sabato 24 agosto 2019 una gara regionale di Aquathlon Classico .

La manifestazione si disputerà in località Torre Santa Sabina nel comune di Carovigno (Br) presso la spiaggia dei Camerini, situata di fronte al Bar Gelateria Mirage.

Un appuntamento molto atteso da un centinaio di atleti che si sfideranno sui percorsi tracciati nella zona della spiaggia detta dei Camerini, partendo dal Bar Mirage.

Il percorso prevede 2.500 mt corsa/1000 mt nuoto/2500 corsa.

Partenza alle ore 17:00 con raduno dei partecipanti previsto per le ore 16:00.

A termine della gara competitiva, tutti gli atleti saranno attesi per il ristoro finale.

L’evento sportivo vede il patrocinio del Comune di Carovigno, del Comitato Regionale e Nazionale FITRi e del Coni Provinciale di Brindisi.