Nell’ambito del cartellone estivo della Città di Latiano e della festa patronale del SS. Crocifisso, si terrà Sabato 24 Agosto p.v. un appuntamento culturale da non perdere. L’Amministrazione Comunale con l’Associazione Karibuni – Circolo E.N.A.C. con il Patrocinio dell’ Ente Nazionale Attività Culturali e con la collaborazione dell’ Associazione Culturale “Taberna Teatrale” di Latiano, ha programmato, coinvolgendo una rete di attori nell’ambito dell’associazionismo e della cittadinanza attiva, un’evento unico nel suo genere. “INVITO A CORTE” visite guidate in costumi d’epoca.

Dalle ore 19 (e fino alle 21 circa) i visitatori saranno accolti all’interno del Palazzo Imperiali dalla corte della famiglia Francone – D’Alamo, in un contesto storico ambientato tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo, e con l’aiuto di una guida abilitata (anch’essa rigorosamente in costume) si potranno ammirare le bellezze artistiche del Palazzo. Alle 21.30 (circa) i figuranti in costume si recheranno in corteo presso la Chiesa del SS. Crocifisso, dove ci sarà una breve rappresentazione sulla leggenda del Crocifisso a cura della Compagnia Teatrale “ Le Maschere” di Latiano dal titolo “Il Giusto Peso”. Nei giorni 24 e 25 nella Saletta Imperiali sarà visitabile la Collezione Filatelica “Storia Postale Italiana dal 1943” a cura del Sig. Giovanni Palazzo.

Ci rende orgogliosi – commenta la Prof. Giuseppina Baldari – direttrice artistica dell’evento – l’aver fatto rete con diverse risorse culturali del territorio, al solo fine di promuovere le bellezze della nostra cittadina. L’intento è quello di fare squadra e collaborare a che questi eventi diventino attrattiva turistico-culturale e di riscoperta delle nostre radici.

Ringrazio di cuore – prosegue Baldari – l’Amministrazione Comunale e il personale della biblioteca, Daniele Barletta, presidente della “ Taberna Teatrale”, l’ Avv. Giuseppe Gatti, presidente della Compagnia “Le Maschere”, Mattia De Fazio, Presidente Comitato Festa SS. Crocifisso, Il Gruppo Storico S. Margherita ed i “Tamburi Imperiali”. Idea Radio nostra Media partner Officina delle Idee e la locale Pro-Loco per la collaborazione.