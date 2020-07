Sabato 4 Luglio l’associazione Bici & Solidarietà di Carovigno organizza un pedalata da Carovigno a Bari vecchia per ricordare Michele Fazio il ragazzo ucciso per un errore durante una sparatoria tra i vicoli di Bari vecchia. Michele Fazio stava solo tornando a casa la sera del 12 luglio 2001 quando si trovó al centro di un conflitto a fuoco tra clan rivali in largo Amendoni.

Da quel giorno i genitori non hanno mai smesso di lottare. Il papà Pinuccio Fazio è diventato una delle voci di Libera e porta la sua testimonianza costantemente ai giovani nelle scuole come messaggio di lotta alla mafia. Michele Fazio rivive nella testimonianza che tutti i giorni Lella e Pinuccio pazientemente regalano ai ragazzi nelle scuole, spiegando loro da che parte stare . L’associazione Bici & Solidarietà di Carovigno da 10 anni è impegnata a “Fare memoria” unendo l’amore per la bicicletta al racconto di storie di uomini e donne che hanno lasciato una traccia indelebile di legalità e giustizia. Il gruppo di ciclisti partirà da Carovigno sabato 4 Luglio alle ore 8 e raggiungerà Bari vecchia alle 12,30 con la consegna di una targa ricordo a Pinuccio e Lella Fazio genitori di Michele .