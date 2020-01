I Carabinieri della Stazione di San Michele Salentino hanno arrestato un 36enne del luogo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nello specifico, i militari operanti, nel servizio per la prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo ove, occultato nel controsoffitto della lavanderia hanno rinvenuto 7 buste di plastica contenenti “marijuana” per un peso totale di 1026 grammi e sul caminetto della cucina altra bustina trasparente contenente 0,5 grammi di “cocaina” nonché un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.