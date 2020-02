Nell’ambito delle attività volte a contribuire alla formazione professionale del personale della Polizia di Stato, il Sindacato Autonomo di Polizia di Brindisi curato dal Segretario Provinciale Dr. PEZZUTO Domenico ha organizzato l’evento formativo avvalendosi della preziosa collaborazione di una delle maggiori esperte di disegno accademico di ricerca della polizia italiana: Elena PAGANI, mantovana, laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano con votazione 110/110 e successivo master a Stoccolma.

La Dr.ssa Elena PAGANI, é considerata per le sue notevoli capacità una eccellente disegnatrice che ha saputo trasformare la sua passione per l’arte implementandola con la lettura analitica dell’identikit in ambito delle indagini.

Dipendente del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la qualifica di Assistente Capo Coordinatore, è incaricata di servizio specializzato nella Sezione Scientifica della Polizia di Stato, all’unità dell’investigazione criminale, in qualità di Dattiloscopista, Operatore in Analisi di Sopralluogo Giudiziario della Scena del Crimine, Operatore D.V.I.(acronimo internazionale di Disaster Victim’s Identification : team preposto alla raccolta di dati biometrici volti all’identificazione delle vittime di disastri di massa conseguenti a calamità naturali, sinistri e atti terroristici: in Italia, questo staff è composto unicamente da 90 operatori altamente specializzati della Polizia di Stato che intervengono sia in ambito nazionale che internazionale).

La Dr.ssa PAGANI è Disegnatore Anatomico in indagini grafiche applicate alle Arti Visive e in sede di conferenza relazionerà in merito “IL DISEGNO ACCADEMICO DI RICERCA NELL’INVESTIGAZIONE CRIMINALE”.